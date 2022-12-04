42% нижегородцев признают свою зависимость от телефонов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

42% нижегородцев признаются в зависимости от телефонов и интернета, информирует сервис SuperJob.

С помощью исследования выявили, что зависимость больше свойственна молодежи. Так, о наличии интернет-привязанности признались больше половины нижегородцев в возрасте до 24 лет.

И все же, больший процент нижегородцев не являются интернет-зависимыми. Так, 56% респондентов признали отсутствие привязанности к интернету и телефону.

Также было проведено еще одно интересное исследование на частоту использования гаджетов.

Оказалось, 40% нижегородцев сознательно отказываются от средств связи на определенное время. Кто-то делает это ежедневно, кто-то из опрошенных несколько раз в неделю или несколько раз в месяц.

- Уезжаю на две недели в глушь, где не ловит никакая связь, — гармония с природой и отдых от всего, — делятся респонденты.

Но нашлись и те нижегородцы, которые никогда не изолируют себя от гаджетов. Так, 51% нижегородцев сознательно не расстаются с телефонами. По их мнению, гаджеты — это неотъемлемая часть современной жизни. Такой философии придерживаются нижегородцы в возрасте от 35 до 44 лет.

- Родители не могут себе такое позволить: надо постоянно быть на связи. Моя работа базируется на использовании мобильного устройства, наличия интернета, - отмечают опрошенные.