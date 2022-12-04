Симфонический концерт «Шуман. Безумства романтизма» пройдёт в нижегородских пакгаузах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт симфонической музыки «Шуман. Безумства романтизма» пройдет 25 декабря в 18:00 в нижегородских пакгаузах. Об этом информирует АНО «Центр 800».

В концертном зале будут звучать произведения Роберта Шумана, относящиеся к позднему периоду его творчества. А исполнять мировые композиции будут оркестр La Voce Strumentale, а также хор и солисты Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. В роли дирижера выступит финский музыкант Аапо Хаккинен.

Нижегородцы услышат редкие произведения, такие как «Фантазия ор. 131 для скрипки с оркестром до-мажор», «Сцены из Фауста Гете» и Симфония №4 ре-минор редакции 1841 года.

Сольные партии исполнят лауреаты международных и всероссийских конкурсов Екатерина Ясинская, Константин Сучков и Кристина Траулько.

Концерт продлится 2 часа. Цены на билеты варьируются от тысячи до трех тысяч рублей. Приобрести их можно на сайте культурного пространства «Пакгаузы».

- Этот концерт станет прекрасным подарком на Новый год себе и близким. Каждое событие в пакгаузах – особенное! Думаю, что в текущей обстановке важно как никогда дарить положительные эмоции. Многим нижегородцам будет интересно познакомиться с шедеврами Роберта Шумана и новым культурным пространством, особенно тем, кто там еще не был, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.