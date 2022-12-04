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НовостиОбщество4 декабря 2022 6:42

Более 100 уточек остались на зиму в Нижнем Новгороде

Орнитологи предупреждают, что нельзя скармливать хлеб уткам
Полина ШИБАЛКИНА
Более 100 уточек остались на зиму в Нижнем Новгороде.

Более 100 уточек остались на зиму в Нижнем Новгороде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 100 уточек остались на зиму в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает издание «Время Н» со ссылкой на доцента кафедры ботаники и зоологии ННГУ имени Лобачевского Ольгу Носкову.

По словам доцента кафедры, утки, живущие вне областного центра, улетают зимовать в теплые края. А вот утки, которые находятся в черте города, остаются.

Дело в том, что в Нижнем Новгороде есть незамерзающие водоемы, на которых утки могут спокойно провести холодное время года.

- Если водоём не покрывается полностью льдом, то утки могут там зимовать. Так они могут сэкономить энергию, не тратя ее на перелет в теплые края. Также важно, чтобы уток было кому кормить, и в городе есть такая возможность, - отметила Ольга Носкова.

Так, часть уток стабильно обитают около Мызинского моста. Также этих птиц можно наблюдать около ФОКа «Звезда» в Автозаводском районе и в различных парках.

Как заметила доцент кафедры, с каждым годом уток остается зимовать все больше и больше.

Кроме того, орнитологи напоминают, что уткам нельзя скармливать хлеб. Он разбухает в желудочно-кишечном тракте птиц, а это плохо сказывается на их организме.