Ещё 4 мобильных пункта работы с потребителями электроэнергии появились в Нижегородской области.

В настоящий момент дополнительные пункты работы с потребителями появились в Арзамасском, Павловском и Сеченовском районах. Напомним, в пунктах все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других проводимых на сетях действиях.

Специалисты компании принимают заявки и отвечают на вопросы жителей в ряде населенных пунктов:

- г. Борогодск (Центральная площадь);

- д. Швариха (напротив школы, ул.Школьная);

- с. Чернуха (ул.Ленина, 61);

- с. Суроватиха (ул.Центральная, 41);

- п. Ждановский (ул.Школьная, 54);

- с. Кечасово (ул.Советская, 91);

- п. Балахониха (ул.Молодежная, 5А);

- г. Павлово (ул.Щорса, 47);

- г. Ворсма (Центральная площадь);

- с. Верхнее Талызино (Советская, 16А).

Пункты работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

В настоящий момент специалисты #РоссетиЦентр и #РоссетиЦентриПриволжье приняли 50 обращений, часть из них касались кратковременных отключений электроэнергии, связанных с проведением ремонтных работ, также жители оставляли заявки на уборку веток с линий электропередачи и на проведение опиловки деревьев.

Напомним, что мобильные пункты работы с потребителями электроэнергии были развернуты по решению Штаба ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» силами нижегородского филиала.