Ещё 4 мобильных пункта работы с потребителями электроэнергии появились в Нижегородской области.
В настоящий момент дополнительные пункты работы с потребителями появились в Арзамасском, Павловском и Сеченовском районах. Напомним, в пунктах все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других проводимых на сетях действиях.
Специалисты компании принимают заявки и отвечают на вопросы жителей в ряде населенных пунктов:
- г. Борогодск (Центральная площадь);
- д. Швариха (напротив школы, ул.Школьная);
- с. Чернуха (ул.Ленина, 61);
- с. Суроватиха (ул.Центральная, 41);
- п. Ждановский (ул.Школьная, 54);
- с. Кечасово (ул.Советская, 91);
- п. Балахониха (ул.Молодежная, 5А);
- г. Павлово (ул.Щорса, 47);
- г. Ворсма (Центральная площадь);
- с. Верхнее Талызино (Советская, 16А).
Пункты работают ежедневно с 09:00 до 21:00.
В настоящий момент специалисты #РоссетиЦентр и #РоссетиЦентриПриволжье приняли 50 обращений, часть из них касались кратковременных отключений электроэнергии, связанных с проведением ремонтных работ, также жители оставляли заявки на уборку веток с линий электропередачи и на проведение опиловки деревьев.
Напомним, что мобильные пункты работы с потребителями электроэнергии были развернуты по решению Штаба ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» силами нижегородского филиала.