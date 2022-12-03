Больше половины нижегородских родителей поддержали организацию театров в школах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше половины нижегородских родителей поддержали организацию театров в школах, сообщает сервис SuperJob.

Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, к 2024 году в каждой школе появится свой театр. Эту инициативу поддерживают 62% родителей нижегородских школьников. Так, по мнению опрошенных театры будут содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора.

Против театров выступили 17% родителей. По их мнению, дети и педагоги перегружены учебой и работой. Кроме того, опрошенные нижегородцы уверены, что необходимо решать другие школьные проблемы. Например, проблемы, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением.

-Лучше предоставить детям больше бесплатных кружков на выбор, а не насильно загонять их в театр. Ремонт бы сначала сделали нормальный, — комментируют опрошенные.