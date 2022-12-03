Нижегородские ветераны СВО и их семьи могут получить дополнительные выплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские ветераны СВО и их семьи могут получить дополнительные выплаты, сообщает председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

По инициативе фракции «Единая Россия» сейчас обсуждается новый пакет таких мер. Выплаты могут начать действовать с 1 января 2023 года.

Кто же может получить новые дополнительные выплаты: инвалиды первой группы - до величины размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по региону в текущем году, инвалиды второй группы - в размере 3,5 тысяч рублей. Также выплаты могут получить инвалиды третьей группы - 3 тысячи рублей и члены семей погибших или пропавших без вести ветеранов - 3 тысячи рублей.

Кроме этого, проект закона "О мерах социальной поддержки инвалидов, ветеранов и членов их семей" предполагает оказание бесплатной медпомощи, бесплатные путёвки в санатории и реабилитационные центры, а также услуги социального обслуживания .И все это вне очереди.