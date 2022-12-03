Концерт певца JONY в Нижнем Новгороде снова переносится. Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерт известного исполнителя JONY переносится в Нижнем Новгороде уже во второй раз. Об отмене мероприятия сообщили организаторы концерта Вконтакте.

Изначально JONY должен был выступать 19 ноября 2022 года во Дворце Спорта «Нагорный», но концерт перенесли на 4 декабря этого года.

В своих социальных сетях молодой певец сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем.

- Жизнь артиста — это не только песни и шоу, но и регулярные стрессы, перелеты и отсутствие сна – все это сильно сказывается на здоровье и вдохновении - пишет в социальных сетях исполнитель.

Как оказалось, артист сильно простудился. Но не восстановившись полностью, на прошлой неделе вернулся в гастрольный график и даже успел выпустить альбом. Так, работая на съемках, организм не выдержал и дал сбой.

- Так как JONY всегда работает только вживую, и его голос – это то, ради чего мы все приходим на его выступления, сейчас он просто не может выйти на сцену, - комментируют ситуацию организаторы концерта.

Когда же все-таки состоится концерт JONY в Нижнем Новгороде, неизвестно: организаторы пока не называют новую дату. В социальных сетях поклонники артиста расстроены тем, что снова отменили мероприятие.

Некоторые поклонники приезжают в Нижний Новгород специально ради концерта музыканта, кто-то уже во второй раз отпрашивается с работы.

Организаторы концерта отметили, что все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату. Также нижегородцы могут вернуть деньги за билеты по месту их приобретения.