Нижегородский научно-образовательный центр стал участником выставки на Конгрессе молодых ученых. ФОТО: Конгресс молодых ученых.

Нижегородский научно-образовательный центр стал участником выставки на Конгрессе молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус». На данной выставке представлены экспонаты 15 научно-образовательных центров из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Тульской, Нижегородской областей и других регионов России. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Помимо выставки, на конгрессе прошли многочисленные сессии и пленарные заседания. Одним и важных мероприятий стала сессия «Инфраструктура «мегасайенс»: драйвер научных прорывов», модератором которой стал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

- Основу научных прорывов, определенных Стратегией научно-технологического развития страны, составляют уникальные исследовательско-технологические установки класса «мегасайенс», - отметил Михаил Ковальчук. – В первую очередь, речь идет об источниках синхротронного излучения и нейтронов. Именно они формируют метрологический базис принципиально новой основы экономики страны, базирующейся на развитии природоподобных технологий.