Лаборатория пользовательского тестирования открылась в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Первая в стране региональная лаборатория пользовательского тестирования открылась в Нижнем Новгороде на базе КУПНО. Об этом информирует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Так, в лаборатории можно будет проверить насколько госуслуги и сервисы удобны и понятны людям. Оборудование позволяет считывать эмоции и отношение людей к сервисам.

Испытания могут проводиться заочно в форме опроса, интервью или с помощью телефонного звонка.

А вот очное тестирование предполагает широкий набор инструментов: нейрофизиологические замеры, модерируемые беседы групп граждан, наблюдение за пользователем в процессе выполнения какого-либо задания и другие тесты с применением специального оборудования.

- Уже тестируем запись к врачу. По итогам при необходимости доработаем, - сообщает Глеб Никитин.

По словам губернатора, лаборатория поможет увидеть недостатки и со стороны системы здравоохранения.