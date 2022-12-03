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НовостиОбщество3 декабря 2022 14:25

Трехмесячного щенка отвезли на спецоперацию из Нижнего Новгорода

Вместе с пушистым другом отправили и гуманитарный груз
Полина ШИБАЛКИНА
Трехмесячного щенка отвезли на спецоперацию из Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал «Нижегородец»

Трехмесячного щенка отвезли на спецоперацию из Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал «Нижегородец»

Трехмесячная бельгийская овчарка Юма направлена на специальную военную операцию из Нижнего Новгорода. Об этом информирует телеграм-канал «Нижегородец».

Так, перед Новым годом на спецоперацию отправили генераторы, печи, самодельное печенье и пушистого друга.

Сообщается, что Юма будет очень полезна. Она будет искать раненых и мины. Как отметили в телеграм-канале, одна такая собака способна заменить семь – восемь саперов.

По словам профессионального кинолога, маленькая Юма – подарок оному из боевых командиров и будущая боевая подруга.