В Нижегородской области развернуты мобильные пункты работы с потребителями электроэнергии

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского силами нижегородского филиала компании были развернуты мобильные пункты работы с потребителями электроэнергии. В пунктах все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других проводимых на сетях действиях. Специалисты компании уже начали принимать заявки и отвечать на вопросы жителей в Арзамасском, Богородском, Кстовском, Краснооктябрьском и Дальнеконстантиновском районах: - г. Борогодск (Центральная площадь); - д. Швариха (напротив школы, ул.Школьная); - с. Чернуха (ул.Ленина, 61); - с. Суроватиха (ул.Центральная, 41); - п. Ждановский (ул.Школьная, 54); - с. Кечасово (ул. Советская, 91). Пункты работают ежедневно с 09:00 до 21:00. Кроме того, сотрудники ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» проводят опросы жителей на улицах населенных пунктах. Нижегородцы оставляют заявки на проведение необходимых работ, которые в оперативном порядке передаются специалистам. Александр Золотов: «Сейчас всё налажено, всё хорошо, отключений нет. Знакомые есть у меня в деревне Долотково, жалуются на то, что там слабое напряжение и котлы не запускаются». «Открытие мобильных пунктов позволило нам расширить каналы коммуникации с жителями области, чтобы и у них, и нас была возможность оперативно получить точную и своевременную информацию по работам на энергообъектах от первоисточника. Это особенно важно сейчас, после поступления предупреждения Гидрометцентра об аномальном понижении температуры с 2 по 6 декабря, которое может привести к ухудшению обстановки», – отметил Игорь Маковский.