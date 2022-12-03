Почти 9 миллионов рублей отдал нижегородец лжесотрудникам банка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 9 миллионов рублей потерял житель Автозаводского района из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

28-летний Нижегородец обратился в полицию. По словам мужчины, в течение 5 дней он получал звонки от людей, которые представлялись сотрудниками различных банков. Мошенники сказали нижегородцу, что на его имя кто-то оформляет кредит на крупную сумму.

Телефонные преступники убедили мужчину, что ему нужно получить кредит на такую же сумму и перевести деньги на уже безопасный счет. И тогда заем будет погашен, и нижегородцу ничего не нужно будет выплачивать.

Житель Автозаводского района поверил злоумышленникам и оформил заявку на кредит. Одолжив крупную сумму у своих родственников, нижегородец перевел на счета аферистов 8 943 000 рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция пытается установить личности мошенников.

Похожий случай в Нижнем Новгороде произошел в ноябре прошлого года. Уже по проверенной схеме, нижегородцу позвонили работники банка и убедили, что на его имя кто-то оформил кредит. Поверив телефонным мошенникам, мужчина набрал в банках кредит на 10 миллионов рублей.