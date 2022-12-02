Публичные слушания по проекту бюджета на 2023 год прошли в Нижнем Новгороде 2 декабря Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Публичные слушания по проекту бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 года прошли в Нижнем Новгороде 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на доклад директора департамента финансов Юрия Мочалкина.

Он рассказал, что доходы городского бюджета на 2023 год запланированы в сумме 48,6 млрд рублей, а расходы – в сумме 50,9 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом доходы увеличатся на 4 млрд рублей, а расходы – на 6,3 млрд рублей соответственно.

– Бюджет будет традиционно социально направленным, – отметил Юрий Мочалкин. – Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт составят 58%. Расходы на соцсферу за счет собственных средств вырастут на 1,6 млрд по сравнению с этим годом. Помимо этого, бюджет 2023 года смело можно назвать и бюджетом развития: 12 млрд рублей или 23% составляют капитальные расходы.

Кроме того, директор департамента рассказал, что администрация работает над снижением долговых обязательств города. Так, в 2023 году по сравнению с текущим годом расходы на обслуживание долга уменьшатся на треть.