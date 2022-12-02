Трое бывших полицейских Нижнего Новгорода осуждены за превышение должностных полномочий и оборот наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое бывших сотрудников Управления МВД России по Нижнему Новгороду признаны виновными в превышение должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

По данным следствия, виновные являлись оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков. 12 сентября 2019 года в доме по улице Варварской подсудимые, проверяя, является ли гражданин причастным к незаконному обороту наркотиков, применили к нему насилие.

Кроме того, двое из бывших полицейских подложили гражданину в карман порошкообразную смесь с наркотическим средством. Затем в отношении этого гражданина было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

Следователи СК прекратили уголовное преследование в отношении этого гражданина.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, бывшие полицейские, а теперь уже подсудимые, были уволены из органов внутренних дел еще в ноябре 2019 года.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 3,5 до 5 лет (в зависимости от роли в совершенных преступлениях) с отбыванием наказания в колонии общего режима.