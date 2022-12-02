Одиннадцать новых школ появится по концессии в Нижегородской области

В первую очередь появится школа на 1225 мест в Большой Ельне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одиннадцать новых школ будет построено по концессионным соглашениям в Нижегородской области. Об этом стало известно в рамках первого всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ», который проходит в Нижнем Новгороде с 1 по 3 декабря.

Объекты разделены на две волны. В первую очередь появится школа на 1225 мест в Большой Ельне, также школы на 1000 учеников откроются в Выксе и борском микрорайоне Боталово-4. Школа на 792 человека будет строиться в 3-м микрорайоне Кстова. А в рабочем поселке Виля будет учебное учреждение на 400 детей.

- В этом году у нас осуществляется проектирование и строительство школ первой волны. К концу следующего года все объекты должны быть введены в эксплуатацию, - рассказал исполняющий обязанности министра строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Ещё шесть школ построят во вторую волну. Так, в Нижнем Новгороде появится четыре учебных учреждения: на улице Украинская - 825 мест; в деревне Кузнечиха - школа на 800 мест; и на улице Космическая - школа на 1100 мест и в поселке Дубенки на 1500 мест.

Также две школы будут открыты в Дзержинске - на улице Клюкина и проспекте Дзержинского. А в Арзамасе школа на 1100 мест будет располагаться в 12 микрорайоне.

- Также ведутся работы по школам второй волны. Благодаря совместной работе государства и бизнеса мы можем одномоментно увидеть создание 11 объектов на территории региона, - добавил Дмитрий Груничев.