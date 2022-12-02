Основной этап строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде начнется в декабре 2022 года Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Основной этап строительства новых станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» в Нижнем Новгороде начнется в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на генерального директора ГК «Моспроет-3» Анну Меркулову.

По ее словам, часть работ в рамках подготовительного этапа строительства новых станций уже завершена. Так, переустроено свыше 2 тысяч метров сетей связи и уложено свыше 6 тысяч метров электрических кабелей. Также были уложены сети водопровода, канализации, теплоснабжения и газа.

Напомним, помощник президента РФ Максим Орешкин посетил строительную площадку будущей станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде 2 декабря.