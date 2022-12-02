Каток заработал в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
С 1 декабря в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде заработал каток. Быстрее всего до него можно добраться через вход рядом с остановкой «Тобольские казармы» (около ТЦ «Океанис»). Об этом сообщает корреспондент «КП – Нижний Новгород» с места событий.
Новый каток разместился прямо возле детского центра. Здесь была установлена не только ледовая площадка, но и кассы, заточка для коньков, а также пункт проката и камеры хранения.
Кататься на таком катке для нижегородцев будет одно удовольствие: вокруг заснеженные деревья, сам каток украшен гирляндами, а из колонок играет музыка.
На катке действуют льготные тарифы.
Цена:
С понедельника по четверг
Взрослый - 250 рублей;
Детский (от 7 до 14 лет) - 100 рублей.
С пятницы по воскресенье + праздничные дни
Взрослый - 400 рублей;
Детский (от 7 до 14 лет) - 150 рублей.
Дети до 7 лет бесплатно, но в сопровождении взрослых с билетами.
Прокат коньков:
Взрослый - 400 рублей;
Детский (до 14 лет) - 300 рублей;
Заточка - 250 рублей.
Аренда «помощника» - 200 рублей.
Сеансы катания:
10:00 – 11:15
12:00 – 13:15
14:00 – 15:15
16:00 – 17:15
18:00 – 19:15
20:00 – 21:15
В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни добавляется катание с 21:45 до 23:00.