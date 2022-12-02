Каток заработал в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде Фото: Кристина БЕРБАСОВА

С 1 декабря в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде заработал каток. Быстрее всего до него можно добраться через вход рядом с остановкой «Тобольские казармы» (около ТЦ «Океанис»). Об этом сообщает корреспондент «КП – Нижний Новгород» с места событий.

Новый каток разместился прямо возле детского центра. Здесь была установлена не только ледовая площадка, но и кассы, заточка для коньков, а также пункт проката и камеры хранения.

Кататься на таком катке для нижегородцев будет одно удовольствие: вокруг заснеженные деревья, сам каток украшен гирляндами, а из колонок играет музыка.

На катке действуют льготные тарифы.

Цена:

С понедельника по четверг

Взрослый - 250 рублей;

Детский (от 7 до 14 лет) - 100 рублей.

С пятницы по воскресенье + праздничные дни

Взрослый - 400 рублей;

Детский (от 7 до 14 лет) - 150 рублей.

Дети до 7 лет бесплатно, но в сопровождении взрослых с билетами.

Прокат коньков:

Взрослый - 400 рублей;

Детский (до 14 лет) - 300 рублей;

Заточка - 250 рублей.

Аренда «помощника» - 200 рублей.

Сеансы катания:

10:00 – 11:15

12:00 – 13:15

14:00 – 15:15

16:00 – 17:15

18:00 – 19:15

20:00 – 21:15

В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни добавляется катание с 21:45 до 23:00.