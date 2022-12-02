Плодовые сады были заложены на 56 гектарах в Нижегородской области в 2022 году Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новые плодовые сады были заложены на 56 гектарах сельхозугодий в Нижегородской области в 2022 году. Господдержка сельскохозяйственным организациям составила 32 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова.

– Реализация проектов по закладке многолетних насаждений позволяет увеличить производство фруктово-ягодной продукции, что снижает зависимость от импортной продукции, – рассказал Николай Денисов.

В регионе в промышленных масштабах выращиваются яблони, черная смородина, жимолость, малина, облепиха, ежевика, голубика и земляника.

В 2022 году яблоневый сад был заложен на 16 гектарах фермерского хозяйства Алены Коцур в Воротынском районе. Также была посажена черная смородина на 33 гектарах полей предприятия «Сергеевское» в Большеболдинском районе. Кроме того, плодовый питомник был заложен на 7 гектарах в элитхозе «Заречное» в Ардатовском районе.

– В этом году в регионе собрано более одной тысячи тонн фруктов и ягод, что в четыре раза больше, чем в 2021 году, – добавил Николай Денисов.