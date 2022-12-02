ППК «Российский экологический оператор» подписал соглашения о сотрудничестве с потенциальными резидентами Экотехнопарка

В рамках первого Всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ» генеральный директор компании ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписал восемь соглашений о сотрудничестве с потенциальными резидентами Экотехнопарка, который планируется создать в промышленной зоне завода «Заря» в 2023 году.

В настоящее время восемь предприятий выразили намерение войти в состав Экотехнопарка: ООО «ГК СЭТ», ООО «НИИ НТЦ «ДорНау», ООО «ЛИДЕР», ООО «ОКАПОЛ», ООО «Полимер», ООО «РУМО-Инжиниринг», ООО «ЭКОТЕРМОГРУПП».

«Дзержинск был построен как промышленный город, и он должен им оставаться. Открытие Экотехнопарка привлечет не только новых инвесторов, что существенно скажется на экономике города, но и станет очередным стимулом к развитию города и городской инфраструктуры. Промышленность требует квалифицированных кадров, и мы сегодня создаем все условия, чтобы не только обеспечить достойный уровень жизни горожан, но и воспитать, привлечь кадры из других регионов. Если же смотреть на создание Экотехнопарка более масштабно, то это вклад в экологию региона, в создание собственных инновационных компонентов и материалов, в развитие научного потенциала», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, Экотехнопарк – это производственный комплекс большой площади, где в системе замкнутого цикла происходит переработка вторичных материалов и производство востребованной продукции для различных отраслей экономики. Резиденты Экотехнопарка смогут на месте производства перерабатывать полимерные материалы, резину, отходы деревоперерабатывающих производств, бумажные отходы, стеклобой и др. После переработки предприятия смогут производить материалы для строительной и дорожной отрасли, электроэнергию, нетканые материалы, композитные материалы, пеностекло и т.д. Профильным направлением станет переработка полимеров.

В настоящее время на месте размещения Экотехнопарка идут проектно-изыскательские работы. Инвестиции в создание Экотехнопарка оцениваются примерно в 8 миллиардов рублей. В дальнейшем количество резидентов Экотехнопарка может быть увеличено.