На Нижегородской станции аэрации состоялось выездное совещание в рамках проекта «Оздоровление Волги»

В рамках реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» на Нижегородской станции аэрации состоялось выездное совещание. В нем приняли участие заместитель министра по строительству и коммунальному хозяйству Российской Федерации Алексей Ересько, заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Морозов. Участники совершили обход объектов станции и обсудили этапы финансирования и динамику проведения работ.

Алексей Ересько отметил, что программа оздоровления Волги очень важна для страны.

– Поскольку основная часть очистных сооружений построена ещё в советский период, сегодня они требуют реконструкции и модернизации. Одна из самых больших станций очистки канализационных стоков находится в Нижнем Новгороде. Эти очистные сооружения обслуживают не только Нижний Новгород, но и соседний Бор. Очень важно провести здесь полную замену оборудования. Это позволит значительно повысить качество стоков, попадающих в Волгу, – сказал он.

И.о. гендиректора АО «Нижегородский водоканал» Владимир Шацков рассказал о модернизации отдельных сооружений станции, которую последовательно проводит АО «Нижегородский водоканал» в течение последних пяти лет: аэротенков с заменой системы подачи активного ила, цеха механического обезвоживания осадка, хлораторной, а также химико-бактериологической лаборатории.

- Те меры, которые мы как эксплуатирующая организация принимаем для поддержания рабочего состояния НСА сегодня недостаточны, мы подключились к федеральной программе по оздоровлению Волги, - объяснил Владимир Шацков.

Также он рассказал, что проект реконструкции очистных сооружений прошёл государственную и экологическую экспертизы, и в теперь на них применяются наилучшие доступные технологии, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации.

– Большое значение в проекте отведено удалению биогенных элементов, таких как азот и фосфор, которые отрицательно влияют на биоценоз Волги. На обновлённой станции качество очистки стоков будет доведено до нормативного по всем показателям, – заявил Владимир Шацков.

Реконструкция осуществляется поэтапно и рассчитана на три года, а её ключевой особенностью станет сохранение функционирования станции во время проведения работ. Владимир Шацков пояснил, что сооружения будут выводиться последовательною

- Так как у нас есть запас технологической мощности, те сооружения, которые будут оставаться в работе, будут принимать на себя нагрузку выводимых. Это нужно для того, чтобы все технологические параметры в рамках производственного контроля нами выполнялись, - сказал он.

Справка:

Нижегородская станция аэрации – комплекс сооружений, проводящих очистку хозяйственно-бытовых стоков Нижнего Новгорода и Бора. Очистка стоков проводится в несколько этапов, включающих механическую очистку, отстаивание, биологическую переработку с помощью полезных бактерий и обеззараживание. Очищенная вода поступает в Волгу, тем самым замыкая городскую экологическую цепочку круговорота питьевой воды. Ежегодно через Нижегородскую станцию аэрации проходит 250 миллионов кубических метров сточных вод. Договор на реконструкцию Нижегородской станции аэрации между АО «Нижегородский водоканал» и ФАУ «РосКапСтрой» был заключен 16 сентября 2022 года.

Фото: Пресс-служба АО «Нижегородский водоканал»