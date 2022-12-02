Новогодние праздники в Нижегородской области пройдут без COVID-ограничений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детские ёлки и другие новогодние праздники пройдут в Нижегородской области без COVID-ограничений. Об этом сообщила заместитель руководителя областного Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе онлайн-конференции в Нижегородском областном информационном центре.

По ее словам, в регионе запланировано проведение 1063 мероприятий на 146 объектах. Это стадионы, клубы, дворцы культуры, спортивные центры и другие площадки. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора наносят профилактические визиты и проводят работу с сотрудниками этих заведений.

- Профилактические визиты не предусматривают административных наказаний, но позволяют выявлять «тонкие точки», где есть риски распространения заболеваний. Наши сотрудники могут дать подсказку в плане реализации санитарных правил и безопасного оказания услуг, что позволит обеспечить дополнительную безопасность в условиях распространения гриппа, ковида и ОРВИ, - сказала Наталья Садыкова.

Вместе с тем Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует проводить мероприятия по профилактике респираторных заболеваний: устраивать входные фильтры, делать дезинфекцию помещений и проветривание.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области уже третью неделю растет заболеваемость респираторными инфекциями. На сегодняшний день в регионе подтверждено 30 случаев гриппа.