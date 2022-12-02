В Нижнем Новгороде реализовали все проекты по заявкам жителей в рамках «Вам решать!», запланированные на этот год

В Нижнем Новгороде реализовали все проекты по заявкам жителей в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», запланированные на этот год. Всего в разных районах города был исполнен 61 проект, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

В этом году в голосовании приняли участие 70 100 нижегородцев.

«Абсолютными лидерами стали проекты по ремонту дорог – больше половины инициатив. В основном, это дороги частного сектора. В некоторые из этих мест с ремонтом не заходили со времени строительства жилья: где-то дорогам по 30-40 лет. На втором месте можно объединить сразу два проекта по созданию спортивных и детских игровых площадок. Их устанавливают во дворах и на территориях образовательных учреждений. И, конечно, никуда без благоустройства. По «Вам решать!» жители, как правило, голосуют за преобразование своих внутридворовых территорий или рядом находящихся мест – знаковых именно для этой улицы, квартала, района. Где-то давно проблемы с освещением, нет лавочек, парковочных мест, хочется пышный зелёный газон, цветущий палисадник, тропинки. С помощью проекта удаётся решить реально важные для нижегородцев вопросы», - подчеркнул Юрий Шалабаев.

По направлению «Наши дороги» победили 32 заявки; по направлению «Спорт для всех» и «Всё лучшее детям» были реализованы в совокупности 20 инициатив; остальные воплотили в жизнь по направлениям «Общественные пространства» и «Наша инфраструктура».

Нижегородцы, принявшие активное участие в голосовании «Вам решать!», отмечают главное преимущество проекта: по их словам, он помогает решить проблемы, волнующие конкретных людей на определённых территориях.

Так, например, жители посёлка «Металлист» в Ленинском районе голосовали за обустройство дороги. «Наш частный сектор с момента основания постепенно разрастался, однако необходимая дорога появилась только в этом году благодаря проекту «Вам решать!», чему мы очень рады. Здесь стало много машин, и раньше для их проезда мы самостоятельно латали грунтовую дорогу щебнем. Дети летом и осенью вязли на велосипедах. Прохожие – с грязной обувью. К счастью, сейчас мы об этих проблемах забыли», - рассказала о прошлых проблемах жительница ул. Шлиссельбургской в посёлке «Металлист» Юлия Моисеева.

По направлению «Спорт для всех» и «Всё лучшее детям» были реализованы в совокупности 20 инициатив

В Советском районе на ул. Пушкина у жителей были другие пожелания. С 50-х годов прошлого века во дворе у дома № 41а были сараи, играть с детьми местные жители ходили на площадки, расположенные на других улицах. И всё это время они хотели свою. «Я здесь выросла, помню, как мы всегда бегали играть к другим ребятам во дворы. А с рождением своего ребёнка захотелось уже площадку рядом с домом. Объединились с соседями и проголосовали, а сейчас уже ходим все дружно сюда гулять. Отличная получилась площадка с мягким покрытием», - поделилась жительница ул. Пушкина Ольга Пикулькина.

В Нижегородском районе на ул. Гоголя – пятачок рядом с Палатой Пушникова всегда был заставлен машинами, и жители проголосовали за новую зону отдыха. «Это место для нас очень ценно – мы всем двором и со всеми желающими проводим здесь праздники, наряжаемся, поём, танцуем, печём блины, водим хороводы. Конечно, машины нам очень мешали. И по итогу участия в проекте мы получили то, о чём просили. Получился такой уютный тихий уголок с благоустроенной площадкой, лавочками, новым освещением, а ещё со сценой и специальным постаментом, который мы заказывали для нашей новогодней ели», - сказала участница проекта «Вам решать!» Татьяна Машенькина, жительница ул. Гоголя.