Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Нижнем Новгороде днем 2 декабря

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Шестиэтажный жилой дом вспыхнул в Московском районе Нижнего Новгорода днем 2 декабря, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Информация о возгорании в доме 40 по улице Чаадаева поступило в экстренную службу в 12:50.

- Силами пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 8 человек, детей в их числе нет. На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается, - добавили в пресс-службе ведомства.

В 13:36 пожар был полностью потушен. Его площадь составила 20 квадратных метров. Отмечается, что в тушении пламени и ликвидации последствий пожара принимали участие 14 человек, использовалось 5 единиц техники.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.