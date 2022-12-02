Объединение «Нижегородского водоканала» и «Теплоэнерго» продлится весь 2023 год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Объединение «Нижегородского водоканала» «Теплоэнерго» продлится весь 2023 год и будет происходить в несколько этапов. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе своего еженедельного прямого эфира в телеграм-канале.

- Решение это напрашивалось и обсуждалось давно, - отметил мэр города. - Вы видите, что у этих организаций один акционер – это город Нижний Новгород. Во-вторых, у них схожая задача – обеспечение нижегородцев теплом и водой. Компетенции сотрудников и работа, которую они проводят, тоже во многом схожи.

По словам Юрия Шалабаева, у этого решения есть много плюсов, причем не только экономические.

- Я вижу плюсы не только в экономической эффективности этого объединения – которые, безусловно, есть. Но и в том, что будет меньше раскопок, - уверен глава Нижнего Новгорода. - Очень часто мы видим, что обе организации для ремонта своих сетей делают раскопки в одном и том же месте. В результате объединения эти работы будут синхронизированы.