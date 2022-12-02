Нижегородский водоканал принял участие в крупнейшем в России форуме Digital Innopolis Days

АО «Нижегородский водоканал» получил на форуме благодарность за активное участие, плодотворное сотрудничество и неоценимый вклад в работу Опорного образовательного центра АНО ВО «Университет Иннополис»

Делегация АО «Нижегородский водоканал» приняла участие в крупнейшем в России форуме, посвященном цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days*.

На форуме сотрудники АО «Нижегородский водоканал» совместно с представителями других отраслей ЖКХ, а также IT-специалистами и представителями университетов обсудили перспективы цифровизации коммунального хозяйства. В рамках стратегической сессии было сформировано и заседало 11 рабочих групп. Директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» Александр Михайлович Ермольчев выступил на заседании рабочей группы по городскому хозяйству. Он отметил ряд проблем, которые необходимо решать в рамках развития отрасли городского хозяйства, среди которых: низкий уровень цифровой зрелости предприятий в отрасли, отсутствие цифровых компетенций у части сотрудников предприятий городского хозяйства, дефицит молодых специалистов, отсутствие единого стандарта внедрения цифровых технологий в отрасли. Александр Ермольчев отметил, что решение данных проблем невозможно без разработки единого подхода к внедрению цифровых технологий на предприятиях городского хозяйства и к оценке их цифровой зрелости, а также разработки специализированных образовательных программ и методик оценки компетенций специалистов в отрасли.

АО «Нижегородский водоканал» второй год активно работает в составе федеральной отраслевой рабочей группы по городскому хозяйству. В сотрудничестве с Иннополисом и рядом других университетов Нижегородский водоканал участвует в разработке и внедрении профильных образовательных программ в области IT-технологий для сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, специалисты Водоканала принимают участие в оценке разрабатываемого для предприятий ЖКХ Стандарта цифровой зрелости. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Александрович Михайлик совместно с первым проректором-заместителем директора Университета Иннополис Искандером Ильгизаровичем Бариевым во время форума вручили представителям АО «Нижегородский водоканал» благодарность за активное участие, плодотворное сотрудничество и неоценимый вклад в работу Опорного образовательного центра АНО ВО «Университет Иннополис» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» Александр Ермольчев

«Сотрудничество с Университетом Иннополис и участие в данных проектах даёт возможность Нижегородскому водоканалу взаимодействовать с организациями высшего и среднего специального образования, учебными центрами, внедряя их разработки в деятельность предприятия, а также корректируя их проекты с учётом производственных реалий и нужд коммунальной отрасли. Образование не может развиваться в отрыве от индустрии, а индустрия нуждается в новых технологиях и внедрении программ обучения, переподготовки и повышения квалификации, включающих блок цифровой грамотности сотрудников. Опыт работы с ННГАСУ в этом году показал, что такое взаимодействие необходимо всем вовлечённым в него игрокам». – Заявил по результатам мероприятия А. Ермольчев.

Напомним, что в 2021 году АО «Нижегородский водоканал» совместно с АО «Теплоэнерго» подписали соглашение о сотрудничестве с АНО некоммерческой организацией высшего образования «Университет Иннополис».

* Digital Innopolis Days, крупнейший в России форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении, состоялся в Универститете Иннополис 24 — 26 ноября 2022 года. Участниками форума стали 4400 человек, среди них заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, представители федеральных отраслевых министерств, ведущих вузов, а также крупнейших российских компаний: РЖД, ВКонтакте, Яндекса, Лаборатории Касперского, Росатома, МЭО, АНО «Цифровая экономика», СИБУР Диджитал и др.

Фото: Нижегородский водоканал