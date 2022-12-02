Елочные базары начнут работать в Нижнем Новгороде 10 декабря

Жители смогут купить живую ель вплоть до 31 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елочные базары откроются в Нижнем Новгороде 10 декабря. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в городском департаменте развития предпринимательства и инвестиций. В настоящее время известно о пяти площадках, где будут продаваться новогодние красавицы:

- площадь Маршала Жукова, у дома №7;

- улица Костина, 13, у входа в Средной рынок;

- улица Ванеева, остановка Бориса Панина, около киоска «Печать»;

- улица имени Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2»;

- улица Львовская, 7.

Жители смогут купить живую ель или еловые веточки к Новому году вплоть до 31 декабря, после чего торговые ряды прекратят свою работу. Отмечается, что новогодние ели также могут продаваться на площадках перед торговыми центрами, но это уже следует выяснять в самих торговых центрах.