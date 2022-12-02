Рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай запустят 6 декабря Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Авиакомпания AZUR air начнет полеты из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова в Дубай. Первый рейс в город ОАЭ запланирован на 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода.

Планируется, что далее полеты по этому маршруту будут выполняться один раз в неделю по вторникам до конца марта 2023 года. Рейсы будут чартерными в составе пакетных туров. Из Нижнего Новгорода вылеты будут осуществляться в 3.30, а прибытие в ОАЭ – в 9.50, по местному времени для аэропортов. Авиаперевозки из Нижнего Новгорода в Дубай будут выполняться воздушными судами Boeing-757.

Напомним, чартерные авиарейсы из Нижнего Новгорода на курорты Египта планируют запустить 5 декабря.