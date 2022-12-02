Центр экологического просвещения «Экоториум» откроется в нижегородском парке «Швейцария» ФОТО: Юлия Горшкова

Центр экологического просвещения «Экоториум» начнет свою работу в нижегородском парке «Швейцария» уже совсем скоро. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работа центра будет достаточно разнообразной. Конечно, все программы затрагивают экологическую тематику. Так, в «Экоториуме» будут работать эколаборатория, детский экоклуб, экомедиацентр. Кроме того, планируется, что в центре будут проводить круглые столы, дискуссии, конференции, семинары в офлайн-формате и в онлайн-формате. Также центр рассчитан и на встречи с экологами, лектории, выставки, фестивали, конкурсы и форумы.

Стоит отметить, что все занятия в «Экоториуме» будут бесплатными.

– Центр как раз развивает идеологию ESG и концепцию устойчивого развития. Он объединяет экологические организации, экологичный бизнес и эковолонтерские организации и, главное, реализует экологическое просвещение, – отметил Глеб Нкиитин.