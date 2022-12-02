Аномальные морозы ожидаются в Нижегородской области 2-6 декабря. Фото: Василий Вахрин

Аномальные морозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие дни. Соответствующее предупреждение распространило региональное управление ГУ МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, со 2 по 6 декабря в Нижегородской области будет стоять аномально холодная погода с температурой воздуха на 7 и более градусов ниже нормы. В ночные часы столбики термометров опустятся до -17 градусов.

В связи с этим, предупреждает МЧС, может увеличиться число аварий на объектах энергосистемы из-за перегрузок, а также количество техногенных пожаров.

Последние недели погода словно испытывает на прочность нижегородцев. Все началось 18 ноября – тогда на регион обрушились сильные снегопады. Спустя пять дней в Нижегородской области прошел мощный ледяной дождь, из-за которого без света остались 112 тысяч человек. Больше всего пострадал Богородский район – его жители сидели без света 6 дней.