Мошенники под видом Роспотребнадзора вымогают у нижегородцев деньги для мобилизованных. Фото: Василий Вахрин

В Нижегородской области появились мошенники, которые звонят в различные организации и пытаются выманить с работников деньги, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Телефонные аферисты просят денег якобы на сбор для мобилизованных граждан, приобретение антиковидной литературы и прочее.

- Данные лица являются мошенниками и не имеют отношения к Управлению, - предупреждают в нижегородском Роспотребнадзоре.

Также специалисты просят сообщать в ведомство обо всех подобных фактах – ведомство намерено обратиться в полицию.