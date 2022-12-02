Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 декабря 2022 7:11

Мошенники под видом Роспотребнадзора вымогают у нижегородцев деньги для мобилизованных

Об этом рассказали представители регионального управления ведомства
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Мошенники под видом Роспотребнадзора вымогают у нижегородцев деньги для мобилизованных.

Мошенники под видом Роспотребнадзора вымогают у нижегородцев деньги для мобилизованных.

Фото: Василий Вахрин

В Нижегородской области появились мошенники, которые звонят в различные организации и пытаются выманить с работников деньги, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Телефонные аферисты просят денег якобы на сбор для мобилизованных граждан, приобретение антиковидной литературы и прочее.

- Данные лица являются мошенниками и не имеют отношения к Управлению, - предупреждают в нижегородском Роспотребнадзоре.

Также специалисты просят сообщать в ведомство обо всех подобных фактах – ведомство намерено обратиться в полицию.