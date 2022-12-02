Мошенники под видом Роспотребнадзора вымогают у нижегородцев деньги для мобилизованных.
Фото: Василий Вахрин
В Нижегородской области появились мошенники, которые звонят в различные организации и пытаются выманить с работников деньги, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Телефонные аферисты просят денег якобы на сбор для мобилизованных граждан, приобретение антиковидной литературы и прочее.
- Данные лица являются мошенниками и не имеют отношения к Управлению, - предупреждают в нижегородском Роспотребнадзоре.
Также специалисты просят сообщать в ведомство обо всех подобных фактах – ведомство намерено обратиться в полицию.