7 млрд рублей вложат инвесторы в создание технопарка в Дзержинске. Фото: Юлия Горшкова

Семь миллиардов рублей вложат инвесторы в инфраструктуру экотехнопарка, который планируется создать на территории промзоны завода «Заря» в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Накануне в рамках первого Всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде было подписано восемь соглашений о сотрудничестве с потенциальными резидентами будущего экотехнопарка. Планируется, что в строительство экотехнопарка будет вложен миллиард рублей бюджетных средств и 7 миллиардов частных инвестиций. Экотехнопарк будет специализироваться на переработке промышленных отходов: автомобильных шин, макулатуры, электроники и офисной техники.

- Мы говорим не только о существенном экологическом эффекте, потому что будут извлекаться полезные фракции отходов: в промышленности это около 30 процентов в различных сферах производства, в сельском хозяйстве – 50 процентов, в строительном комплексе – до 40 процентов вторичных фракций, - сказала заместитель председателя Правительства РФ, куратор национального проекта «Экология» Виктории Абрамченко, которая также присутствовала на подписании соглашения.

Предприятия начнут работать в экотехнопарке уже в 2024 году. Строительство самого объекта начнётся во втором квартале 2023 года, а в первом квартале будут вестись работы по проектированию.