Александр Авдеев и Игорь Маковский подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере технологического присоединения

Сегодня, 1 декабря 2022 года, в рамках 3-го Владимирского инвестиционного Конгресса «Устойчивое развитие. Поддержка ответственного ведения бизнеса. Импортозамещение. Кооперация» губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский подписали Соглашение о сотрудничестве между администрацией региона и энергокомпанией в сфере развития ответственного ведения бизнеса.

Соглашение направлено на сокращение времени реализации услуги технологического присоединения к электрическим сетям. Все организационные и иные мероприятия в рамках процесса будут контролироваться сразу двумя сторонами – Правительством области и руководством энергокомпании. Игорь Маковский подчеркнул, что в планах сокращение сроков технологического присоединения в 2 раза: для малого бизнеса срок составит не более 2,5 месяцев, не более 6 месяцев для среднего бизнеса и для крупного бизнеса - не более года.

«Я хочу поблагодарить команду Правительства Владимирской области за тот уровень взаимодействия, который у нас есть. За последние годы наша компания реализовала несколько крупных проектов для повышения надежности и доступности электросетевой инфраструктуры в регионе. Мы открыты к сотрудничеству, и достигнутые сегодня договоренности будут способствовать улучшению системы реагирования на запросы населения, что, безусловно, окажет прямое влияние на повышение уровня жизни во Владимирской области», – подчеркнул Игорь Маковский.

«Сегодня многое поменялось в экономической жизни страны, но наш курс на совершенствование жизни Владимирской области остается неизменным. Соглашение позволит реализовывать ряд мероприятий по технологическому присоединению, которые освободят потребителя от многих сложностей и сократят сроки его исполнения», – отметил Александр Авдеев.