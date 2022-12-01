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НовостиОбщество1 декабря 2022 17:09

Движение по улице Пожарского в Нижнем Новгороде будет ограничено до 5 декабря

Проезд будет закрыт с 20.00 2 декабря
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Движение по улице Пожарского в Нижнем Новгороде будет ограничено до 5 декабря ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение по улице Пожарского в Нижнем Новгороде будет ограничено до 5 декабря ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение по улице Пожарского в Нижнем Новгороде будет приостановлено с 20.00 2 декабря до 8.00 5 декабря. Это касается участка напротив дома №1 на улице Большая Покровская. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие дорожные знаки. Беспрепятственно подъехать к жилым домам все же получится. Для этого будет введено двустороннее движение по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова.

– Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, – отметили в департаменте.