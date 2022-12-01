Тарифы ЖКХ увеличились в Нижегородской области с 1 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области произошла 1 декабря. Об этом ранее сообщалось в Указе губернатора Глеба Никитина от 25 ноября 2022 года.

Повышение тарифов ЖКХ составит в среднем не более 9%. Как сообщает региональная служба по тарифам, эта цифра меньше, чем прогнозируемый уровень инфляции.

Напомним, изменение тарифа на теплоэнергию составит не более 9%, на водоснабжение и водоотведение – также не более 9%. Касаемо газоснабжения, тарифы изменятся следующим образом: на природный газ – около 8,4-8,5%; сжиженный углеводородный газ – рост на 9% (для резервуарного газа), но снижение на 9% (для баллонного газа). Для населения тариф на электроэнергию изменится не более чем на 8,7%. На обращение с твердыми коммунальными отходами – около 6%.

Следующий рост платежей за «коммуналку» можно ожидать 1 июля 2024 года.