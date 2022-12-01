На должность главы Нижегородского района претендуют пять человек Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пять человек претендуют на должность главы администрации Нижегородского района. Сегодня, 1 декабря, претенденты представили конкурсной комиссии свои проекты, и пять из десяти человек прошли на следующий этап. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента кадровой политики и развития муниципального управления городской администрации Татьяну Конкину.

На конкурс подавали заявки 40 человек. В очном этапе участвовали 14 конкурсантов. Они подтвердили свой опыт и компетенции, а также желание работать на благополучие не только района, но и города. 10 из них представили сегодня свои проекты конкурсной комиссии. Далее 5 вышедших вперед участников будут проходить процедуру ассессмента.

– Кандидаты пройдут профессиональное и личностное тестирование, деловую игру, интервью. После этого комиссия соберется еще раз, и мы увидим финалистов и тех, кого рекомендовано будет включить в кадровый резерв мэрии, – уточнила Татьяна Конкина, как пройдет ассессмент.

После этой процедуры и изучения комиссией результатов, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам личных собеседований примет решение о том, кто станет главой Нижегородского района.

Напомним, для участия в конкурсе был ряд требований. У участника должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, также стаж государственной или муниципальной службы, или стаж работы по специальности, по соответствующему направлению не менее четырех лет.