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НовостиПолитика1 декабря 2022 15:31

На должность главы Нижегородского района претендуют пять человек

Они уже представили конкурсной комиссии свои проекты
Анастасия СТЕПАНЕНКО
На должность главы Нижегородского района претендуют пять человек

На должность главы Нижегородского района претендуют пять человек

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пять человек претендуют на должность главы администрации Нижегородского района. Сегодня, 1 декабря, претенденты представили конкурсной комиссии свои проекты, и пять из десяти человек прошли на следующий этап. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента кадровой политики и развития муниципального управления городской администрации Татьяну Конкину.

На конкурс подавали заявки 40 человек. В очном этапе участвовали 14 конкурсантов. Они подтвердили свой опыт и компетенции, а также желание работать на благополучие не только района, но и города. 10 из них представили сегодня свои проекты конкурсной комиссии. Далее 5 вышедших вперед участников будут проходить процедуру ассессмента.

– Кандидаты пройдут профессиональное и личностное тестирование, деловую игру, интервью. После этого комиссия соберется еще раз, и мы увидим финалистов и тех, кого рекомендовано будет включить в кадровый резерв мэрии, – уточнила Татьяна Конкина, как пройдет ассессмент.

После этой процедуры и изучения комиссией результатов, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам личных собеседований примет решение о том, кто станет главой Нижегородского района.

Напомним, для участия в конкурсе был ряд требований. У участника должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, также стаж государственной или муниципальной службы, или стаж работы по специальности, по соответствующему направлению не менее четырех лет.