Председателем палаты единогласно выбран советник губернатора, почётный гражданин Нижнего Новгорода Сергей Горин

Первое заседание Общественной палаты третьего созыва состоялось в Нижнем Новгороде. К членам обновлённой палаты обратились глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель городской Думы Олег Лавричев.

«У каждого из вас – свой путь общественника, кого-то он не впервые приводит в городскую Общественную палату. Она полезна как экспертная площадка для совместной работы для достижения важных для нижегородцев целей. Рад вас приветствовать, уверен, что у нас получится конструктивная работа с отличным результатом», - приветствуя собравшихся, сказал Юрий Шалабаев.

Олег Лавричев отметил, что значение данного института гражданского общества трудно переоценить. «Члены палаты являются выразителями мнения широкой общественности, ведут содержательную и активную работу по многим направлениям. Это и общественный контроль, и сбор гуманитарной помощи, и реализация культурных и социальных проектов. Отдельно хотелось бы отметить нашу совместную деятельность по сохранению исторической памяти. Так, Общественной палатой предыдущего созыва было инициировано увековечение памяти известного кардиолога Евгения Чазова. В своей работе депутаты городской Думы опираются на этот общественный институт, который выступает экспертом по многим актуальным вопросам", - заключил он.

Первый вопрос заседания - выбор председателя палаты. Им единогласно был выбран советник губернатора, почётный гражданин Нижнего Новгорода Сергей Горин. «Даже разволновался. Спасибо большое! Буду краток: хорошей нам всем работы, и пойдёмте дальше по повестке!», - в ответном слове сказал председатель городской Общественной палаты.

Также единогласно члены Общественной палаты поддержали предложение о трёх заместителях председателя по профильным блокам. Ими стали председатель НРОО «Городской совет отцов» Нижнего Новгорода Александр Заремба, ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Жанна Никонова, руководитель информационного блока Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области Роман Пермяков.

В заключение заседания члены палаты рассказали про дальнейшие планы в работе. «Планирую заниматься гармонизацией межнациональных отношений. Развивать культуру, традиции нашего народа и, разумеется, всячески способствовать развитию взаимопонимания и дружбы народов, проживающих в Нижнем Новгороде», - отметил исполнительный директор региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области Тимур Шарафутдинов.

Доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ Сергей Судьин добавил, что в этом году стал членом палаты впервые. «Надеюсь, что мой опыт в социологии будет полезен. В свою очередь, готов делиться всеми знаниями, умениями и временем, чтобы в нашем городе произошло как можно больше положительных изменений», - отметил Судьин.