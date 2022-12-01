Два участка дороги на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде расширены до трех полос Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Два участка дороги на улице Коминтерна расширены до трех полос. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Третья полоса появилась на пересечении улицы Коминтерна с улицей 50-летия Победы для поворота в сторону улицы Бурнаковской.

Также расширен до трех полос участок дороги для поворота на улицу Страж Революции и движения в сторону центра Сормова. Так водители смогут поворачивать с двух полос.

Чтобы организовать движение по новым полосам, на несколько метров были передвинуты трубы теплосети и расширена проезжая часть. Конечно, дороги заасфальтировали и нанесли разметку. В скором времени установят дорожные знаки.

– Новая схема движения позволит значительно разгрузить улицу Коминтерна, – отметили специалисты департамента транспорта. – На перекрестке часто образовывались заторы, особенно в утренний час пик, когда огромное количество автомобилей двигается со стороны Сормовского района в сторону верхней части города. Одна полоса всегда была занята поворачивающими автомобилями, поэтому в самом загруженном направлении транспорт двигался только по одной полосе. Затруднения в движении ощущались на протяжении всей улицы Коминтерна.