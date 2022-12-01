Физико-технологический факультет открылся в Мининском университете

С 1 декабря в Мининском университете начал работу физико-технологический факультет, на котором будут готовить бакалавров двух профилей - физика и математика. Выпускники станут специалистами по трем специальностям: математика-физика, математика-экономика и математика-информатика. Кроме очного, на факультет есть и заочное отделение по специальности “математика”.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, объяснил, что создание нового факультета позволит сосредоточиться на преподавании физики и повысить качество подготовки педагогов:

- Перед нами стоит серьезная задача - трансформация физического образования, - сказал он. - Мы уже совместно со специалистами Института прикладной физики РАН и физического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского перестроили программу обучения физике в Мининском университете, обеспечили нашим студентам возможность работать в передовых вузовских лабораториях наших партнеров и взаимодействовать с научным сообществом. И открытие нового факультета - очередной стратегически важный шаг на пути к повышению качества преподавания физики как в вузе, так и в школе.

Кроме бакалавров, на физико-технологическом факультете будут обучать и магистров по программе “Проектирование нового образовательного продукта”. А в 2023 году откроется и новое направление подготовки “STEAM-педагогика”. Магистров научат проектировать среду и процесс, проводить научно-исследовательскую работу в надпредметной области, а также использовать steam-технологии в образовательном процессе.

Факультет работает в корпусе №7 на ул.Челюскинцев, 9, где находятся Технопарк и Кванториум Мининского университета. Практические занятия тут будут проводиться в современных лабораториях.

Выпускников факультета планируется привлекать к участию в масштабном проекте «Новая физика», реализуемом Мининским университетом. Задачи проекта, во-первых, использование физики в качестве инструмента познания наиболее общих законов природы и социализации для каждого, а во-вторых, обеспечение технологического суверенитета страны через закрытие дефицита в инженерных кадрах. Проект предусматривает вовлечение детей в «бесшовную» систему подготовки по естественнонаучным направлениям по схеме родители-детский сад – школа – вуз, которое необходимо начинать не с 7 класса, как сейчас, а с 4-5 лет.

Напомним, в этом году в Мининском университете открылись факультет информационных технологий и лингвистический.