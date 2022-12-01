Маршрут Т-24 продлят до остановки «Горьковские товары» в Нижнем Новгороде с 15 декабря Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Автобусный маршрут Т-24 продлят в Нижнем Новгороде с 15 декабря. Об этом в группе Вконтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

По ее словам, в Центр развития транспортных систем неоднократно поступали обращения об организации автобусной остановки у детского реабилитационного центра. На обращения среагировали, и поэтому 15 декабря свой маршрут продлит автобус Т-24. Теперь маршрутка будет доезжать до остановки «Горьковские товары», которая находится поблизости с реабилитационным центром «Дом» на улице Зайцева в Сормовском районе.

Остановки и павильоны уже готовы принимать автобус.

Ранее мы сообщали, что время отправления последнего вечернего рейса автобусного маршрута А-11 скорректировано в Нижнем Новгороде.