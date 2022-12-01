Наледь и налипание снега: Какие погодные аномалии ожидают нижегородцев

Сильная наледь ожидается в Нижегородской области с 1 по 4 декабря. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В восточной части Нижегородской области с 1 по 4 декабря ожидается сильная наледь и налипание снега диаметром свыше 35 мм. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.

- Во второй половине дня 1 декабря местами по восточной части региона ожидается сильное гололёдно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более. Такая погода сохранится вплоть до 4 декабря, - говорится в сообщении. – В связи с опасным погодным явлением прогнозируется увеличение числа чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с обрывом линий электропередач и линий связи. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ и обрушения слабоукрепленных конструкций и деревьев.

По данным спасателей, в этот период возможны ограничения в работе аэропорта и заторы на дорогах. Кроме того, нижегородцам стоит быть особенно внимательными на дорогах во избежание случаев травматизма.

Напомним, ранее в Нижегородской области прошел ледяной дождь. В результате без света остались 345 населенных пунктов. В 14 районах области пришлось объявить режим ЧС, на остальной территории - режим повышенной готовности. Полностью восстановить электроснабжение удалось только к утру 29 ноября.