Рост собственных доходов Нижнего Новгорода в следующем году составит 8% к уточненному плану 2022 года

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании 1 декабря 2022 года рассмотрела проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов.

Информацию об основных параметрах бюджета на следующий год, а также о расходах по отраслям городского хозяйства депутатам представил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин.

Доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году запланированы в размере 48 млрд 626,8 млн руб. Из них 23 млрд руб. составляют собственные доходы (47%), 25,6 млрд руб. – межбюджетные трансферты (53%). Юрий Мочалкин подчеркнул, что рост собственных доходов города составит 8% к уточненному плану 2022 года. При этом межбюджетные трансферты запланированы в сумме на 600 млн руб. больше, чем в первоначальном бюджете на текущий год.

Налоговые поступления спрогнозированы в размере 19 млрд 680,8 млн руб., неналоговые доходы – 3 млрд 315,4 млн руб. В структуре налоговых поступлений основной объем составляет НДФЛ – 12,3 млрд руб. (63%). Налоги на совокупный доход спрогнозированы в сумме 4,1 млрд руб. (21%), налоги на имущество – 2,8 млрд руб. (14%). В структуре неналоговых поступлений основной объем составят доходы от аренды земли и продажи права аренды земельных участков в сумме 1,2 млрд руб. (35%).

В 2023 году расходы запланированы в сумме 50,9 млрд руб., или на 6,3 млрд руб. больше, чем в 2022 году. По словам Юрия Мочалкина, в программном виде представлено 94% расходов бюджета на общую сумму 47,9 млрд руб. Наибольший удельный вес в расходной части представляют, как и в прошлые годы, расходы на социальную сферу – 58%. На инвестиционные расходы бюджетом города предусмотрено 11,9 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше, чем в текущем году.

В ходе обсуждения депутаты задали представителям администрации города уточняющие вопросы о запланированных выплатах дивидендов по акциям в следующем году, расходах на индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы, выделении средств из резервного фонда города по инициативе депутатов и о возможностях по увеличению финансирования поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Председатель постоянной комиссии Марк Фельдман также предложил предусмотреть в бюджете города средства на своевременную санацию зеленых насаждений на территории города.

«Последний ледяной дождь подтверждает, что выделяемых средств на снос аварийных деревьев недостаточно. Простая арифметика показывает, что устранение последствий ледяных дождей и других природных катаклизмов обходится городскому бюджету существенно дороже, чем вовремя проведенная санация в теплое время года, – считает депутат. – Горожанам все равно, кто отвечает за то, чтобы санация была проведена вовремя: муниципалитет, управляющая компания или иной хозяйствующий субъект. Но администрации города надо возглавить этот процесс. И если муниципальные службы исполняют свои обязанности, то для наказания нерадивых управляющих компаний у мэрии есть административные механизмы. Надо активнее их использовать».

Марк Фельдман также задал вопрос о том, есть ли возможности для сокращения расходов города на управление муниципальными финансами.

«Мы сегодня зависим от вышестоящего бюджета существенно больше, чем это было пять лет назад. Поиск внутренних источников за счет удешевления привлекаемых средств на обслуживание муниципального долга, например за счет бюджетных кредитов, – это хорошая точка роста. Депутаты много раз говорили о том, что хорошо бы начать формировать инвестиционный фонд. Экономия за счет удешевления источников заимствований могла бы пойти на эти цели», – прокомментировал председатель постоянной комиссии.

На заседании также было отмечено, что все предложения, сформулированные депутатами на заседаниях постоянных комиссий, будут доведены до сведения главы города и при наличии возможностей учтены в редакционной правке к проекту бюджета, которая будет представлена депутатам на совместном заседании постоянных комиссий 8 декабря.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода на следующие три года был внесен в городскую Думу 15 ноября.

Основной финансовый документ будет рассмотрен депутатами городской Думы на очередном заседании 14 декабря. Постоянная комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике рекомендовала принять его при голосовании.