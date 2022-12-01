Публичные слушания по проекту бюджета на 2023 год пройдут в Нижнем Новгороде 2 декабря Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Публичные слушания по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов пройдут в Нижнем Новгороде 2 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, приглашая нижегородцев принять участие в слушаниях.

Слушания пройдут в 14.00. Трансляцию можно будет посмотреть по ссылке: https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/Publichnye-slushaniya.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев одобрил проект бюджета на 2023-2025 года. Запланировано, что почти 49 млрд рублей войдут в доходы. Эта сумма на 8% больше первоначальных показателей 2022 года.

– На образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт направим 45% расходов, при этом они вырастут на 16% по сравнению с этим годом, – отметил мэр Юрий Шалабаев.

КОНКРЕТНО:

предложения, рекомендации и вопросы после слушания можно направить до 23.59 2 декабря 2022 по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 213; по адресу электронной почты: ann@admgor.nnov.ru; на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (https://НижнийНовгород.рф) с применением сервиса «Интернет-приемная».