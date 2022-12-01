Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 9:55

Сотрудник нижегородского Заксобрания отправился добровольцем в зону СВО

Проводы прошли по-семейному
Павел МАЙОРОВ
Сотрудник нижегородского Заксобрания отправился добровольцем в зону СВО

Сотрудник нижегородского Заксобрания отправился добровольцем в зону СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудник нижегородского Законодательного собрания отправился добровольцем в зону СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель Заксобрания Евгений Люлин.

По его словам, проводы Олега Андерсона в зону спецоперации прошли на работе по-простому и почти по-семейному.

– Говорит, что пришло его время передавать свой боевой опыт молодым. Взяли с него клятву беречь себя и возвращаться скорее. Мы все будем ждать его на работе, – рассказал об Олеге Андерсоне Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что председатель молодежной палаты Арзамасского района Владислав Далёкин стал добровольцем и отправился на спецоперацию.