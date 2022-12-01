Сотрудник нижегородского Заксобрания отправился добровольцем в зону СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудник нижегородского Законодательного собрания отправился добровольцем в зону СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель Заксобрания Евгений Люлин.

По его словам, проводы Олега Андерсона в зону спецоперации прошли на работе по-простому и почти по-семейному.

– Говорит, что пришло его время передавать свой боевой опыт молодым. Взяли с него клятву беречь себя и возвращаться скорее. Мы все будем ждать его на работе, – рассказал об Олеге Андерсоне Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что председатель молодежной палаты Арзамасского района Владислав Далёкин стал добровольцем и отправился на спецоперацию.