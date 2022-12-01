Глеб Никитин и Игорь Маковский провели рабочую встречу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудили ход восстановительных работ нарушений энергоснабжения региональных потребителей в результате беспрецедентного опасного природного явления в виде ледяного дождя.

Руководитель энергокомпаний подчеркнул, что в пострадавших районах остается усиленная группировка сил и средств: 123 бригады из 15 регионов, а также курирующие руководители, которые будут работать до полного приведения сетей в нормативное состояние.

Энергетики дополнительно исследуют состояние линий электропередачи, подстанций и по итогам разработают комплексную программу повышения надежности для районов Нижегородской области.

«Усиленная группировка аварийно-восстановительных бригад, пришедшая на помощь коллективу «Нижновэнерго», будет продолжать работу до полного восстановления сетей. Хочу выразить особую благодарность региональными властям и Главному управлению МЧС по Нижегородской области за эффективное взаимодействие в интересах жителей региона», – отметил Игорь Маковский.

«Особое внимание прошу уделить в этой работе - Богородскому району. Он принял на себя основной удар стихии. Но и в обычное время там фиксировалось наибольшее количество жалоб на электроснабжение. Нужно не только восстановить пострадавшие участки, но и повысить надежность сетей на будущее. Также важнейший вопрос – информирование. Людям не хватало объективной информации о сроках работ. Решения должны приниматься только на основе достоверных данных», - сказал Глеб Никитин.