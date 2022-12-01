В Заволжье внук избил своего 81-летнего дедушку и украл у него 20 тысяч рублей

Подозреваемые задержаны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ужасная история недавно произошла в Заволжье, где 81-летнего дедушку избил собственный внук со своим приятелем. Мужчины также не погнушались кражей денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

О случившемся пенсионер самостоятельно заявил в полицию. Он рассказал, что к нему в квартиру пришёл внук и его друг, оба были пьяны и вели себя агрессивно. Мужчины напали на дедушку, стали избивать его, оскорблять и угрожать ему. Пенсионер, чтобы остановить издевательство, отдал нападавшим 20 тысяч рублей, после чего те благополучно ушли.

Было возбуждено уголовное дело по статье: «Грабеж». По горячим следам полицейским удалось поймать внука потерпевшего и его знакомого.

- Установлено, что оба ранее были судимы. При задержании у них были изъяты оставшиеся денежные средства в сумме 6270 рублей, - сообщили в полиции.

Оба подозреваемых сейчас заключены под стражу. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.