Площадь нижегородской ОЭЗ «Кулибин» увеличится в 8 раз Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Площадь нижегородской особой экономической зоны «Кулибин» увеличится в восемь раз – с 72 до 596 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

По словам губернатора, сейчас резидентами ОЭЗ «Кулибин» являются семь компаний. Кроме того уже есть претенденты на оставшиеся площадки.

– Поэтому возможности для дальнейшего развития особой экономической зоны были исчерпаны. Принимая во внимание востребованность ОЭЗ, была подана заявка на расширение ее территории, – отметил Глеб Никитин.

На заседании межведомственной рабочей группы инвесторы представили восемь проектов, которые хотят реализовать на новых участках. Они включают в себя создание химических производств, технического комплекса по переработке химических источников тока.

Объем инвестиций на реализацию проектов составит более 24 млрд рублей. Благодаря созданию производств появится более 1300 рабочих мест.