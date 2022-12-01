В «ТНС энерго НН» стартовала акция «Новогодний кешбэк»

«ТНС энерго НН» запускает новогоднюю акцию* для своих клиентов. Победители смогут получить 2023 рубля на лицевой счет и оплатить ими потребленную электроэнергию в новом году.

Как принять участие?

1. Вовремя и полностью оплатить текущие счета от «ТНС энерго НН»;

2. Погасить задолженность, если таковая имеется;

3. Быть подписанным на получение электронной квитанции, либо подключить ее.

Победители будут выбраны среди клиентов-физических лиц, выполнивших условия акции, с помощью генератора случайных чисел. 111 победителям ак-ции будет зачислено по 2023 рубля каждому на лицевой счет для оплаты элек-троэнергии в будущих периодах.

Кроме того, всем участникам акции, кто оплатит задолженность, «ТНС энерго НН» спишет пени (кроме начисленных по решению суда).

Период проведения акции - с 1 по 31 декабря 2022 г. включительно. Подробные условия – на сайте nn.tns-e.ru

* Не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Реклама. ПАО «ТНС энерго НН». nn.tns-e.ru