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НовостиНовости компаний1 декабря 2022 7:59

Подведены итоги Всероссийской акции “Наследие России: открываем новые маршруты”

В Нижнем Новгороде участники представили лучшие маршруты для туризма в России, подготовленные школьниками
Победитель акции - команда из МАОУ СОШ № 71 г. из Екатеринбурга

Победитель акции - команда из МАОУ СОШ № 71 г. из Екатеринбурга

Финал Всероссийской акции “Наследие России: открываем новые маршруты” состоялся 29 ноября 2022 года в Мининском университете. 10 команд-финалистов из Екатеринбурга, Воронежа, Санкт-Петербурга, Владимирской и Нижегородской областей, Удмуртской Республики и Хабаровского края представили лучшие ролики о внутреннем туризме в родном регионе. Они показали самые интересные и значимые объекты как исторического и культурного значения, так и природные красоты.

- Понимание насколько прекрасен и важен тот уголок России, в котором ты живешь, позволяет искренне любить свою Родину, а также задумываться о том, что я могу сделать для своего родного города, края, страны, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Именно эта сначала детская любовь перерастает впоследствии в патриотизм и гражданственность, чувство долга перед своей Отчизной. И тогда появляется желание развивать и развиваться, быть настоящим и будущим своей страны.

На очном этапе команды представили на сцене домашние задания - иммерсивные экскурсии по маршрутам своего края. Кроме того, прошел конкурс капитанов, а команды участвовали в квесте, посвященном культурным и природным особенностям регионов нашей страны.

- Благодаря акции мы смогли показать, на что способны, узнать много нового, заочно совершить путешествие по тем маршрутам, которые представили наши соперники. И сами показали одну из наших достопримечательностей - “Амурские столбы”, природный объект, который находится в Хабаровском крае. Положительные эмоции переполняют, я рада, что открыла для себя новые перспективы, я всерьез задумываюсь о том, чтобы поступить в Мининский университет, - поделилась впечатлениями участница конкурса команды из Хабаровского края Валерия Павлова.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков

По итогам конкурсных мероприятий абсолютным победителем стала команда из МАОУ СОШ № 71 г. Екатеринбург, второе место - у Школы №156 им. Б.И. Рябцева г. Нижний Новгород, а бронза - у команды ребят МБОУ СОШ № 2 МБО ДО ЦРТДЮ с.п. Новый мир Комсомольского района Хабаровского края.

Напомним, Всероссийская акция проводилась в рамках федерального проекта “Патриотическое воспитание граждан Российской федерации”, при поддержке Министерства Просвещения РФ.