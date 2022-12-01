Подведены итоги Всероссийской акции “Наследие России: открываем новые маршруты”

Победитель акции - команда из МАОУ СОШ № 71 г. из Екатеринбурга

Финал Всероссийской акции “Наследие России: открываем новые маршруты” состоялся 29 ноября 2022 года в Мининском университете. 10 команд-финалистов из Екатеринбурга, Воронежа, Санкт-Петербурга, Владимирской и Нижегородской областей, Удмуртской Республики и Хабаровского края представили лучшие ролики о внутреннем туризме в родном регионе. Они показали самые интересные и значимые объекты как исторического и культурного значения, так и природные красоты.

- Понимание насколько прекрасен и важен тот уголок России, в котором ты живешь, позволяет искренне любить свою Родину, а также задумываться о том, что я могу сделать для своего родного города, края, страны, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Именно эта сначала детская любовь перерастает впоследствии в патриотизм и гражданственность, чувство долга перед своей Отчизной. И тогда появляется желание развивать и развиваться, быть настоящим и будущим своей страны.

На очном этапе команды представили на сцене домашние задания - иммерсивные экскурсии по маршрутам своего края. Кроме того, прошел конкурс капитанов, а команды участвовали в квесте, посвященном культурным и природным особенностям регионов нашей страны.

- Благодаря акции мы смогли показать, на что способны, узнать много нового, заочно совершить путешествие по тем маршрутам, которые представили наши соперники. И сами показали одну из наших достопримечательностей - “Амурские столбы”, природный объект, который находится в Хабаровском крае. Положительные эмоции переполняют, я рада, что открыла для себя новые перспективы, я всерьез задумываюсь о том, чтобы поступить в Мининский университет, - поделилась впечатлениями участница конкурса команды из Хабаровского края Валерия Павлова.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков

По итогам конкурсных мероприятий абсолютным победителем стала команда из МАОУ СОШ № 71 г. Екатеринбург, второе место - у Школы №156 им. Б.И. Рябцева г. Нижний Новгород, а бронза - у команды ребят МБОУ СОШ № 2 МБО ДО ЦРТДЮ с.п. Новый мир Комсомольского района Хабаровского края.

Напомним, Всероссийская акция проводилась в рамках федерального проекта “Патриотическое воспитание граждан Российской федерации”, при поддержке Министерства Просвещения РФ.