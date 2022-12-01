Ледяная глыба упала на ребенка в Советском районе Нижнего Новгорода

Проводится проверка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глыба льда обрушилась на ребёнка у дома №10 на улице Новокузнечихинской в Нижнем Новгороде. По этому факту прокуратурой организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалист оценят то, как управляющая компания исполняет требования по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавляют представители региональной прокуратуры.

Подобные случаи происходят довольно часто. Например, в феврале 2022 года халатное отношение управляющей компании к своей работе привело к тому, что в больницу с черепно-мозговой травмой попала 55-летняя женщина.

В январе 2022 года на работающего на улице 28-летнего мужчину упала наледь со здания торгового центра, расположенного на улице Гордеевская в Канавинском районе