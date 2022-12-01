Главный дом усадьбы Гусевых отреставрировали в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Главный дом усадьбы Гусевых по улице Славянской отреставрировали в Нижнем Новгороде. До этого дом №4, построенный в 1907 году, был признан аварийным, подлежал сносу и расселению до возрождения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В доме усадьбы удалось сохранить и отреставрировать подлинные деревянные конструкции, которые относятся к периоду 1910 года. Наружные стены здания по-новому обшили деревом, сохранив исторический облик. Также были установлены новые деревянные окна. Внутри дома восстановили две угловые печи и круглую печь конструкции Унтермарка. Сейчас они выступают в роли декора. Также в некоторых помещениях было отреставрировано напольное покрытие из широких досок.

Внутри дома восстановили две угловые печи и круглую печь конструкции Унтермарка Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Год назад этот объект был совершенно безжизненным, аварийным, тут не было даже коммуникаций. Сейчас это настоящее украшение квартала, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам гендиректора ООО «Специализированный застройщик «ННДК Мещера» Михаила Иванова, в ближайшее время планируется ввести главный дом усадьбы Гусевых в эксплуатацию. Сумма затрат на реставрацию составила около 90 миллионов рублей.

– Считаем этот объект особо ценным. Сложность заключалась в том, что объект деревянный и должен соответствовать всем противопожарным требованиям. Потребовалось большое усилие, чтобы адаптировать его к противопожарным нормам на текущую дату, – добавил Михаил Иванов.

СПРАВКА:

Дом №4а по улице Славянской построен в 1907 году. Объект является главным домом городской усадьбы, принадлежавшей отставному фельдфебелю Ивану Гусеву и его жене Анне Гусевой. Проект составил нижегородский архитектор С.А. Левков в выразительных формах стиля модерн. Вместе с соседними домами здание составляет комплекс исторической каменно-деревянной застройки периода эклектики и стилизаторства, характерной для нижегородской архитектуры второй половины XIX – начала ХХ века.